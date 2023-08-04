Россияне составили рейтинг самых вкусных арбузов

Большинство россиян (66%) считают лучшие арбузы выращиваются в Астраханской области, следует из результатов опроса, проведенного Сервисом бронирования отелей и квартир.

Свой неповторимый вкус астраханские арбузы получают из-за сочетания климатических условий — в регионе много света, тепла и воды. В прошлом году в астраханской области собрали 320 тысяч тонн арбузов. Это половина всего урожая страны. В этом году ожидается не меньше.

Следующие по популярности арбузные регионы — Краснодарский край (15%), затем Волгоградская область (13%), приводит «Российская газета» результаты опроса.

За Ростовскую область проголосовали 4% опрошенных. Крымские арбузы выбрали 3% проголосовавших. На полуострове каждый год под выращивание бахчевых отводят 12-13 тысяч гектаров.

Соль-Илецк (Оренбургская область) тоже славится своими арбузами. За них проголосовало 2% участников опроса. И всего 1% опрошенных отметил белгородские арбузы.