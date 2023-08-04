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Россияне составили рейтинг самых вкусных арбузов

Источник:
«Российская газета»
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Арбузы на бахчевом развале
Фото: © pxhere.com

Большинство россиян (66%) считают лучшие арбузы выращиваются в Астраханской области, следует из результатов опроса, проведенного Сервисом бронирования отелей и квартир.

Свой неповторимый вкус астраханские арбузы получают из-за сочетания климатических условий — в регионе много света, тепла и воды. В прошлом году в астраханской области собрали 320 тысяч тонн арбузов. Это половина всего урожая страны. В этом году ожидается не меньше.

Следующие по популярности арбузные регионы — Краснодарский край (15%), затем Волгоградская область (13%), приводит «Российская газета» результаты опроса.

За Ростовскую область проголосовали 4% опрошенных. Крымские арбузы выбрали 3% проголосовавших. На полуострове каждый год под выращивание бахчевых отводят 12-13 тысяч гектаров.

Соль-Илецк (Оренбургская область) тоже славится своими арбузами. За них проголосовало 2% участников опроса. И всего 1% опрошенных отметил белгородские арбузы.

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Жизнь #Еда
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Топ комментариев

Grossmeister38rus

может есть причина по который все на иномарках катаются ? нееет?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.