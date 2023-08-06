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Врач рассказал, можно ли есть арбузные косточки

Источник:
Sibnet.ru
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Долька арбуза
Фото: © Sibnet.ru

Врач Андрей Тяжельников не рекомендовал глотать много арбузных косточек. Они могут вызвать неприятные ощущения, предупредил он.

«Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит», — сказал Тяжельников РИА Новости.

По его словам, «при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы»

Врач также отметил, что не стоит съедать арбуз до кожуры, если в плоде есть вредные для здоровья нитраты, то они содержатся ближе к корочке.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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