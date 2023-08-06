Врач рассказал, можно ли есть арбузные косточки

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Врач Андрей Тяжельников не рекомендовал глотать много арбузных косточек. Они могут вызвать неприятные ощущения, предупредил он.
«Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит», — сказал Тяжельников РИА Новости.
По его словам, «при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы»
Врач также отметил, что не стоит съедать арбуз до кожуры, если в плоде есть вредные для здоровья нитраты, то они содержатся ближе к корочке.