Врач рассказал, можно ли есть арбузные косточки

Врач Андрей Тяжельников не рекомендовал глотать много арбузных косточек. Они могут вызвать неприятные ощущения, предупредил он.

«Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит», — сказал Тяжельников РИА Новости.

По его словам, «при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы»

Врач также отметил, что не стоит съедать арбуз до кожуры, если в плоде есть вредные для здоровья нитраты, то они содержатся ближе к корочке.