НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной

Источник:
«Российской газете»
462 1

Банк России ужесточит требования к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Принятые ранее меры не привели к желаемым результатам, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ипотечные кредиты с низким первым взносом считаются ненадежными — если заемщик не может накопить даже небольшую сумму, то высоки риски, что и кредит станет проблемным, считают эксперты. 

Ростом числа кредитов с низким первым взносом ЦБ озаботился еще зимой. С мая этого года для банков-кредиторов были установлены надбавки для таких кредитов. «Но их влияние на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным», — сказали «Российской газете» в ЦБ.

Поэтому, по решению Банка России, с октября эти надбавки будут повышены до «запретительного уровня»: сразу в шесть раз.

Еще по теме
Доллар подскочил до 95 рублей впервые с марта 2022 года
Центробанк представил логотип цифрового рубля
Qiwi опровергла массовую блокировку кошельков
Банки США разбогатели благодаря рублю 
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Обсуждение (1)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Grossmeister38rus

может есть причина по который все на иномарках катаются ? нееет?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.