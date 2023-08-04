Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной

Банк России ужесточит требования к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Принятые ранее меры не привели к желаемым результатам, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ипотечные кредиты с низким первым взносом считаются ненадежными — если заемщик не может накопить даже небольшую сумму, то высоки риски, что и кредит станет проблемным, считают эксперты.

Ростом числа кредитов с низким первым взносом ЦБ озаботился еще зимой. С мая этого года для банков-кредиторов были установлены надбавки для таких кредитов. «Но их влияние на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным», — сказали «Российской газете» в ЦБ.

Поэтому, по решению Банка России, с октября эти надбавки будут повышены до «запретительного уровня»: сразу в шесть раз.