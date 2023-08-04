Кипячение воды для обеззараживания оказалось бесполезным

Китайские ученые опровергли распространенное утверждение, что кипячение воды, в том числе повторное, делает ее более чистой и безопасной для питья.

Устойчивые к высокой температуре бактерии и микроорганизмы остаются в воде после однократного кипячения. Эти бактерии не уничтожает и повторное кипячение воды, говорится в работе, опубликованной в Pubmed.

Более того, кипячение может способствовать размножению микроорганизмов. А их наличие представляет опасность для здоровья, особенно это для людей с ослабленным иммунитетом.

Более эффективным способом удаления опасных микроорганизмов из питьевой воды могут быть фильтры или химические процессы, считают ученые.