Шойгу посмотрел на трофейную шведскую БМП

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, где ему показали захваченную шведскую боевую машину пехоты CV-90, сообщила пресс-служба ведомства.

БМП CV-90, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

«В ходе осмотра трофейной техники генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание Министра обороны РФ на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий», — говорится в сообщении Минобороны.

Другой недостаток шведской бронемашины — низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты.

Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта.

Шойгу заслушал доклады военных и обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.