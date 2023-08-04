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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу посмотрел на трофейную шведскую БМП

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Сергей Шойгу осматривает БМП CV-90
Фото: © Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, где ему показали захваченную шведскую боевую машину пехоты CV-90, сообщила пресс-служба ведомства.

БМП CV-90, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

«В ходе осмотра трофейной техники генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание Министра обороны РФ на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий», — говорится в сообщении Минобороны.

Другой недостаток шведской бронемашины — низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты.

Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта.

Шойгу заслушал доклады военных и обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.

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Оборона #Армия #Оружие
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Топ комментариев

Grossmeister38rus

может есть причина по который все на иномарках катаются ? нееет?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.