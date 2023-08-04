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Су-57 получат уникальные ракеты малой дальности

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57
Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Российские истребители Су-57 получат ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел».

«Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух-воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет», — приводит журнал «Арсенал Отечества» слова представителей компании.

В РВВ-МД2 «впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, которая предназначена для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете», сказал РИА Новости главный редактор «Арсенала Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский,

Инерциальная система предполагает, что боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе своего предыдущего положения.

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Еще одно преимущество новой ракеты над предыдущей версией — многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

По словам Мураховского, новая ракета может поражать цели на всех ракурсах, в частности, в задней полусфере — то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57.

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Оборона #Оружие
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