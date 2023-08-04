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Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © The White House

Украина и США начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе, что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений», — цитирует ТАСС Ермака.

По его словам, США стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс», что позволит создать модель и для других партнеров.

Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву.

Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры состоятся в виртуальном формате, с американской стороны возглавлять делегацию будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Grossmeister38rus

может есть причина по который все на иномарках катаются ? нееет?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.