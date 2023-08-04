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Торговлю обяжут указывать цену товаров за килограмм или литр

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр, говорится в документах российского парламента

Нововведение повысит информированность потребителей, а также упростит выбор той или иной марки, исходя из соображения цена-качество, сказал «Известиям» зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Цена за товар сейчас зачастую не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается, что может раздражать покупателей и вызывать у них недоверие, заявил автор законопроекта вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По данным издания, Госдума рассмотрит законопроект в октябре. В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию.

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

может есть причина по который все на иномарках катаются ? нееет?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.