НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти Крыма сообщили об атаке на полуостров

Источник:
Sibnet.ru
149 0

Системы противовоздушной обороны сработали в Крыму, все объекты были сбиты, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Очевидцы опубликовали видео работы ПВО: запуск зенитных ракет и последующие за ним взрывы.

В воскресенье, 30 июля Минобороны сообщило о ночной атаке 25 украинских беспилотников самолетного типа на объекты в Крыму. Часть дронов была сбита, часть — подавлена средствами РЭБ.

Тема: Военная операция на Украине
Британская разведка обвинила кустарник в провале наступления ВСУ
Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии графика контрнаступления
Журналиста WSJ потрясло количество ампутаций в ВСУ
«Солнцепек» одним залпом сжег взвод пехоты ВСУ
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны
Власти Крыма сообщили об атаке на полуостров
Суд оставил Трампа на свободе с рядом условий
Торговлю обяжут указывать цену товаров за килограмм или литр
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
82
Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина
56
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ
42
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
39
Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма
31
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО