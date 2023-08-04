Власти Крыма сообщили об атаке на полуостров

Системы противовоздушной обороны сработали в Крыму, все объекты были сбиты, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Очевидцы опубликовали видео работы ПВО: запуск зенитных ракет и последующие за ним взрывы.

В воскресенье, 30 июля Минобороны сообщило о ночной атаке 25 украинских беспилотников самолетного типа на объекты в Крыму. Часть дронов была сбита, часть — подавлена средствами РЭБ.