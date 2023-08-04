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Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента России

Россия сделала все, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса, когда на Украине пришли к власти националисты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Россия старалась политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и выйти на мирное урегулирование этой проблемы. В результате очень сложных, титанических переговоров были подписаны минские соглашения, напомнил он.

Пошаговое выполнение договоренностей в тот момент «позволило бы избежать войны и позволило бы людям Донбасса жить на особых условиях с особыми правами и самим в ходе выборов, в ходе референдумов определять свое будущее», — отметил Песков.

Но, как выяснилось, спустя годы, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирались «ничего выполнять» по минским соглашениям, сказа пресс-секретарь президента. Об этом они сами позднее признались.

«Но мы-то этого не знали, мы-то шли по пути реализации этих договоренностей, мы пытались вынудить Украину пойти по пути договоренностей, чтобы избежать войны», — подчеркнул представитель Кремля.

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Политика #Мир
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