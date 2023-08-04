Суд оставил Трампа на свободе с рядом условий

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году, освободив его с рядом условий.

Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

Трамп не признал свою вину. Новое слушание назначили на 28 августа. Перед судом он заявил, что готов к аресту. «Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», — приводит РБК слова Трампа.

Трампа освободили на «минимальных условиях», включая запрет на общение с кем-либо, кто проходит свидетелем по делу, кроме как через адвоката. Трамп поклялся соблюдать условия освобождения и подписал соответствующие бумаги.