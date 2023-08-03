Windows 11 обрела встроенный чат‑бот

Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 под номером 22621.2129, в которой появился ассистент Windows Copilot, работающий на базе искусственного интеллекта.

Windows Copilot — это интеллектуальный помощник, интегрированный в панель задач Windows 11 и работающий на основе чат-бота Bing, сообщается в официальном блоге разработчиков. Он способен настраивать компьютер, а также выполнять различные творческие задания.

Например, ассистент на данном этапе уже умеет включать темную тему на компьютере, активировать режим «Не беспокоить», делать скриншот, давать выжимку страницы из браузера Edge, а также генерировать текст и изображения.

Также с патчем в обновленной Windows 11 появился Dev Drive — специальный раздел жесткого диска в формате ReFS, который обеспечивает повышенную производительность при работе с файлами для разработки.