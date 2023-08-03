«ВКонтакте» получил новый фоторедактор

Команда «ВКонтакте» выпустила большое обновление для создания контента в соцсети. В частности, серьезной переработке подвергся фирменный фоторедактор.

Он получил больше фильтров, которые позволяют усилить контраст и сделать цвета более яркими или мягкими. Также можно выбрать интенсивность фильтра, говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».

Авторам стало доступно больше вариантов пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать ее на любое количество градусов. Также обновлен дизайн фоторедактора, чтобы было удобнее выбирать необходимые инструменты.

Кроме этого, теперь можно закрепить важные фотографии в разделе «Фото», снимки можно загружать напрямую, без добавления в альбом или размещения на стене. Также появилась возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их.

Новый дизайн получил и редактор публикаций — расширенные настройки вынесены на отдельный экран и упрощают создание нового контента. При загрузке фото и видео в обновленном редакторе будут доступны два формата публикации: сетка и карусель.