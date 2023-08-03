АвтоВАЗ обеспечит автомобилями всех чиновников

АвтоВАЗ в состоянии произвести нужное количество машин для обеспечения госучреждений в рамках государственных закупок, сообщила пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства. По его словам, чиновники должны понимать, что необходимо развивать отечественные бренды.

Путин отметил, что министерства, ведомства и Управление делами президента просили его продолжить закупки зарубежных машин. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин.