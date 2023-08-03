НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ обеспечит автомобилями всех чиновников

Источник:
РИА Новости
315 1

АвтоВАЗ в состоянии произвести нужное количество машин для обеспечения госучреждений в рамках государственных закупок, сообщила пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объемах», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства. По его словам, чиновники должны понимать, что необходимо развивать отечественные бренды.

Путин отметил, что министерства, ведомства и Управление делами президента просили его продолжить закупки зарубежных машин. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин.

Еще по теме
Путину предложили протестировать Lada Iskra
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Открыт предзаказ на отечественный электромобиль «Атом»
АвтоВАЗ задумался о выпуске праворульных Lada
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
Венгрия прокомментировала новые санкции против России анекдотом
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
82
Африка шокировала Запад уровнем поддержки Путина
56
Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ
42
Известны планы Киева на случай смерти Зеленского
39
Британия подготовит украинских спецназовцев для захвата Крыма
31
Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО