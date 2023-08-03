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Центробанк представил логотип цифрового рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России представил логотип цифрового рубля, его одобрил Совет директоров, сообщается на сайте регулятора.

логотип цифрового рубля
логотип цифрового рубля
Фото: © Банк России

Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Банка России. Основные цвета логотипа — кораллово-алый и белый.

Отмечается, что этот логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. До конца августа начнется пилотирование операций с реальными цифровыми рублями, протестировать его смогут клиенты13 банков.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

mosquito__2010

Стыд вроде бы как должен быть испанским, но Британия не оставляет им шанса. Днище.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...

mosquito__2010

Британская разведка это короче как британские учёные только ещё днищнее.

scorpion2777

Ну теперь то понятно, что мешает адмиралу Зеленскому победоносно въехать в Донецк на украшенной бархатом...