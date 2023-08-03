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Qiwi опровергла массовую блокировку кошельков

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей «Qiwi кошелька», при этом информация о массовой и беспричинной блокировке счетов не соответствует действительности, сообщает пресс-служба сервиса.

Ранее в соцсетях появились жалобы от пользователей электронного кошелька Qiwi на массовые блокировки без объяснения причин. Некоторые утверждали, что их аккаунты были заблокированы навсегда без возможности восстановления.

«Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы. Просим наших пользователей руководствоваться только официальной информацией, сохранять спокойствие, быть бдительными и не доверять слухам», — отмечается в сообщении.

Представитель Qiwi уточнил, что кошелек блокируется только в целях безопасности, когда в нем замечается подозрительная активность или угроза того, что к средствам получили доступ третьи лица.

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