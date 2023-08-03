Польша испугалась переодетых в мигрантов бойцов «Вагнера»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил переброску войск на восток страны боязнью переодетых в мигрантов бойцов группы «Вагнер», которые ранее перебазировались в Белоруссию.

По словам польского премьера, бойцы «Вагнера» могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы проводить диверсионные акты.

Моравецкий выдвинул такие предположения в ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он уточнил, что тема присутствия группы «Вагнер» в Белоруссии была одной из основных на встрече с президентом Литвы.

«В соответствии с нашими данными их на территории Белоруссии несколько тысяч. Россияне таким образом тестируют реакцию Польши и реакцию наших союзников», — заявил польский премьер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнил, что бойцы ЧВК «Вагнер» были переброшены в границе Польши, чтобы передать опыт белорусским бригадам, сосредоточенным в Бресте и Гродно.