Названо идеальное время для покупки арбуза

Арбузы в природных условиях созревают в конце августа — начале сентября, поэтому покупать их лучше всего именно в этот период, рассказала врач-нутрициолог Дарья Русанова.

Эксперт отметила, что в продающихся в начале лета арбузах «может зашкаливать» количество вредных химических соединений, которые попадают туда из-за добавок для раннего созревания, передает РИА Новости.

Русанова подчеркнула, что с точки зрения пользы для здоровья оптимально будет покупать арбуз в конце августа. Она также посоветовала избегать приобретения арбуза у придорожных торговцев, которые могут сбывать некачественный товар без документов.

«Не стоит при этом соглашаться на предложение вырезать из арбуза кусочек для проверки на спелость. Купив такой арбуз, вы рискуете отравиться, времени для формирования вредоносных микроорганизмов от момента разреза до стола предостаточно», — добавила специалист.