Британская разведка обвинила кустарник в провале наступления ВСУ

Британская разведка посчитала сорняки и кустарники серьезным сдерживающим фактором для продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении, говорится в опубликованной разведсводке.

Полтора года в зоне боевых действий не вспахивалась земля, что условиях теплого и влажного лета привело к быстрому росту сорняков и кустарников. И эта растительность стала хорошим укрытием для российских бойцов в обороне, приводит «Коммерсантъ» разведсводку.

Она также мешает обезвреживанию минных полей. Британская разведка допустила, что украинская пехота также может использовать растительность для скрытных атак. Но в целом сорняки и кустарники ей больше мешают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы были начать наступление еще весной. Но Запад не поставил нужное количество боеприпасов. А российская армия за это время построила мощную оборону.

По данным CNN, попытки ВСУ прорвать российскую оборону не удались, поскольку они сталкивались с «многоуровневой линией защиты», танковыми ловушками и огромными минными полями.