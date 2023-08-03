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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британская разведка обвинила кустарник в провале наступления ВСУ

Источник:
«Коммерсантъ»
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Британская разведка посчитала сорняки и кустарники серьезным сдерживающим фактором для продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении, говорится в опубликованной разведсводке.

Полтора года в зоне боевых действий не вспахивалась земля, что условиях теплого и влажного лета привело к быстрому росту сорняков и кустарников. И эта растительность стала хорошим укрытием для российских бойцов в обороне, приводит «Коммерсантъ» разведсводку.

Она также мешает обезвреживанию минных полей. Британская разведка допустила, что украинская пехота также может использовать растительность для скрытных атак. Но в целом сорняки и кустарники ей больше мешают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы были начать наступление еще весной. Но Запад не поставил нужное количество боеприпасов. А российская армия за это время построила мощную оборону.

По данным CNN, попытки ВСУ прорвать российскую оборону не удались, поскольку они сталкивались с «многоуровневой линией защиты», танковыми ловушками и огромными минными полями.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...

velam

Что бы он сделал с такими как вы ?

ball-n-wall

Нужно подключать британских ученых, в частности ботаников..