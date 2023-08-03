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Кремль заявил о выходе России из кризиса

Источник:
ТАСС
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Россия вышла из кризиса, и имеет перспективы быстрого по нынешним меркам развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказывания с лекции на форуме «Территория смыслов».

Говоря о важных смыслах для страны, представитель Кремля отметил, что это «патриотизм, который помогает идти в условиях войны». Он привел в пример и то, что Россия должна была «по всем прогнозам провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие», но «не провалилась».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — указал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российская экономика демонстрирует рост, но позитивная динамика не повод расслабляться, поскольку антироссийские санкции могут негативно сказаться в среднесрочной перспективе.

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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...