Кремль заявил о выходе России из кризиса

Россия вышла из кризиса, и имеет перспективы быстрого по нынешним меркам развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказывания с лекции на форуме «Территория смыслов».

Говоря о важных смыслах для страны, представитель Кремля отметил, что это «патриотизм, который помогает идти в условиях войны». Он привел в пример и то, что Россия должна была «по всем прогнозам провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие», но «не провалилась».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — указал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российская экономика демонстрирует рост, но позитивная динамика не повод расслабляться, поскольку антироссийские санкции могут негативно сказаться в среднесрочной перспективе.