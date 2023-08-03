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Раскрыта тайна «ядерного гриба» над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Жуткое облако над Татарстаном, напоминающее по форме «ядерный гриб», оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, сообщило региональное министерство экологии и природных ресурсов.

Явление называется инверсией, или облаком-наковальней. Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Такой вид кучево-дождевого облака обычно поднимается на высоту 12–15 километров.

Представитель ведомства уточнил, что специалисты после сообщений граждан провели замеры в Казани, однако превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе не обнаружили.

Облако, напоминающее «ядерный гриб», жители Татарстана заметили в среду, после чего фотографии явления появились в соцсетях. Некоторых граждан появление ужасного облака напугало.

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Жизнь #Гео
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