Раскрыта тайна «ядерного гриба» над Россией

Жуткое облако над Татарстаном, напоминающее по форме «ядерный гриб», оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, сообщило региональное министерство экологии и природных ресурсов.

Явление называется инверсией, или облаком-наковальней. Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Такой вид кучево-дождевого облака обычно поднимается на высоту 12–15 километров.

Представитель ведомства уточнил, что специалисты после сообщений граждан провели замеры в Казани, однако превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе не обнаружили.

Облако, напоминающее «ядерный гриб», жители Татарстана заметили в среду, после чего фотографии явления появились в соцсетях. Некоторых граждан появление ужасного облака напугало.