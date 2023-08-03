Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор

Китай запустил первый в мире коммерческий гравитационный аккумулятор, комплекс построила швейцарская компания Energy Vault.

Мощность установки достигает 25 МВт, а емкость — 100 МВтч. Гравитационный аккумулятор переводит электрическую энергию в кинетическую, поднимая бетонные блоки. Затем он высвобождает энергию при спускании блоков на землю.

Гравитационные накопители напоминают гидроаккумулирующие электростанции и позволяют накапливать энергию из любых источников. Особенно удобны такие комплексы для станций, вырабатывающих электричество благодаря солнечному излучению и ветрам.

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Каждый блок весит 24 тонны и может подниматься на высоту до 100 метров. Как только от аккумулятора требуется энергия, начинается спуск блоков, этот процесс высвобождает запасенное электричество. КПД гравитационной станции составляет порядка 80%.