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Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор

Источник:
Pv-magazine.com
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Китай запустил первый в мире коммерческий гравитационный аккумулятор, комплекс построила швейцарская компания Energy Vault.

Мощность установки достигает 25 МВт, а емкость — 100 МВтч. Гравитационный аккумулятор переводит электрическую энергию в кинетическую, поднимая бетонные блоки. Затем он высвобождает энергию при спускании блоков на землю.

Гравитационные накопители напоминают гидроаккумулирующие электростанции и позволяют накапливать энергию из любых источников. Особенно удобны такие комплексы для станций, вырабатывающих электричество благодаря солнечному излучению и ветрам.

Каждый блок весит 24 тонны и может подниматься на высоту до 100 метров. Как только от аккумулятора требуется энергия, начинается спуск блоков, этот процесс высвобождает запасенное электричество. КПД гравитационной станции составляет порядка 80%.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...