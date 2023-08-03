Дэвис и Смолкин выиграли первый турнир после смены гражданства

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, перешедшие из сборной России в сборную Грузии, выиграли турнир Lake Placid Ice Dance International.

Спортсмены в произвольном танце набрали 117,47 балла, в сумме с ритм-танцем их результат составил 191,82 балла. Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Браун (180,66). Третье — Ева Пейт и Логан Бай (177,95), тоже из США.

Турнир в ЛейкПлэсиде стал первым для Дэвис и Смолкина после зимних Олимпийских игр 2022, которые состоялись полтора года назад. Там они заняли 14е место.

Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын российского актера Бориса Смолкина. Пара живет и тренируется в США, в прошлом сезоне фигуристы пропустили все российские соревнования, но получали деньги от сборной России.