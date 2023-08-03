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Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Источник:
Sibnet.ru
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Норвегия пополнила список стран, «совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств», сообщила пресс-служба правительства России.

«Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России», — говорится в сообщении. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Подобные ограничения в ответ на антироссийские действия в мае 2021 года были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года — Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

Помимо этого перечня, который касается работы дипмиссий, в России действует еще один перечень недружественных стран. В него включены США и Канада, Евросоюз, Великобритания, Украина, Япония, Южная Корея, Австралия и другие государства, поддержавшие антироссийские санкции.

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Политика #Мир
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