Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии графика контрнаступления

Вооруженные силы Украины не имеют дедлайнов и графика контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует», — сказал Данилов в эфире ТСН.

По его словам, об этом обычно любят рассказывать люди, не понимающие, что такое военные действия.

Секретарь СНБО также отметил, что никогда не использовал слово «контрнаступление». «Я этого никогда не делал. Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят», — пояснил он.

Данилов добавил, что на местах командиры принимают решения о дальнейших действиях с учетом общих задач.