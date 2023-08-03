Штрафы за среднюю скорость вернутся

Власти намерены вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости — в Минтрансе разработали проект поправок в ПДД и изменения в КоАП.

Водителей наказывали за превышение средней скорости до 2021 года. ГИБДД отменила штраф по решению Верховного суда, который отметил, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место в качестве места совершения правонарушения.

Теперь в ПДД появится новый термин — «средняя скорость движения транспортного средства»: «Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка», приводит «Коммерсантъ» документ.

Водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не сомневается, что новый штраф введут, так как это позволит собирать миллионы штрафов. Например, в 2022 году камеры вынесли почти 160 миллионов штрафных постановлений, из которых 95% — за превышение скорости на 20-40 километров в час.

«Повлияет ли это на снижение аварийности? Точно нет — потому что причина тяжелых аварий явно не в превышении на 20 километров в час», — написал автоэксперт в телеграм-канале.