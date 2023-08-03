Посол Китая в России обвинил НАТО в планах разрушить мир в Азии

Североатлантический альянс собирается разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«НАТО отклонилась от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении всеобщего мира», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, несмотря на мир и стабильность в АТР, НАТО настаивает на проведении военных учений и развертывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства в регионе, нагнетая напряженность и создавая конфронтацию.

«Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что делает НАТО, вовсе не способствует делу дружбы человечества и мира», — Ханьхуэй.

Посол убежден, что расширение НАТО на восток «совершенно не выдерживает никакой критики». «Угрозы НАТО в регионе и в помине нет, не говоря уже о вооруженном нападении. У НАТО нет каких-либо законных оснований ссылаться на право на коллективную самооборону», — заключил дипломат.