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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские войска отказались от западной тактики

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от западной тактики из-за ее неэффективности и начинают действовать по-прежнему, рассказали The New York Times высокопоставленные чиновники в Вашингтоне.

Украинские военные , получившие подготовку на Западе, теряются на поле боя, не могут продвигаться в условиях минных заграждений и избегают активных наступательных действий, приводит ТАСС материал NYT.

И теперь, подготовленные западными инструкторами, украинские части возвращаются к старой тактике и концентрируются «на изматывании российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности», отметили источники издания.

Вторая волна подготовленных Западом частей ВСУ особого рвения к атакам не проявляет. Подобное положение дел вызывает вопросы к качеству подготовки украинцев западными странами, отмечает газета,

При этом США и их союзники считают, что украинская тактика слишком затратная в плане расхода боеприпасов, что может привести к истощению и так ограниченного запаса снарядов.

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GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

velam

Что бы он сделал с такими как вы ?