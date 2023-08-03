Украинские войска отказались от западной тактики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от западной тактики из-за ее неэффективности и начинают действовать по-прежнему, рассказали The New York Times высокопоставленные чиновники в Вашингтоне.

Украинские военные , получившие подготовку на Западе, теряются на поле боя, не могут продвигаться в условиях минных заграждений и избегают активных наступательных действий, приводит ТАСС материал NYT.

И теперь, подготовленные западными инструкторами, украинские части возвращаются к старой тактике и концентрируются «на изматывании российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности», отметили источники издания.

Вторая волна подготовленных Западом частей ВСУ особого рвения к атакам не проявляет. Подобное положение дел вызывает вопросы к качеству подготовки украинцев западными странами, отмечает газета,

При этом США и их союзники считают, что украинская тактика слишком затратная в плане расхода боеприпасов, что может привести к истощению и так ограниченного запаса снарядов.