Запад признал прочность российской экономики перед санкциями

Российская экономика продемонстрировала свою прочность перед западными санкциями, введенными после начала специальной военной операции (СВО), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных экспертов.

«Провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени» из-за начала СВО на Украине, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя», приводит ТАСС материал WSJ.

Поначалу у России были проблемы с импортом микрочипов, но Москва смогла их успешно решить. Теперь российская армия способна ежедневно наносить высокоточные удары современным дальнобойным оружием, отмечает издание.

Провалились также планы по ограничению продажи российской нефти на мировом рынке. Несмотря на жесткие санкции, ее продолжают покупать. Добыча углеводородов в России снизилась лишь незначительно, констатирует WSJ.

По мнению западных экспертов, российской экономике помогли устоять значительная господдержка, развитый военно-промышленный комплекс и переориентация торговли на восточных партнеров, в частности Индию и Китай.