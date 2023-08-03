Роскомнадзор отреагировал на слухи о запрете продажи техники Apple

Роскомнадзор официально опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники корпорации Apple

Ранее появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

«Нет», — ответили в пресс-службе на вопрос ТАСС о том, возможен ли запрет техники Apple в России.

Роскомнадзор накануне сообщил ТАСС, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.