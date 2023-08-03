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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Журналиста WSJ потрясло количество ампутаций в ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству ампутаций у раненных бойцов достигли масштабов Первой мировой войны, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую статистику.

«С начала боевых действий десятки тысяч людей лишились конечностей, чего не наблюдалось в последних вооруженных конфликтах на Западе», — пишет журналист WSJ Боян Панцевский.

По его данным, в результате боев с российской армией конечностей лишились до 50 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Реальное количество, скорее всего, выше: на регистрацию подобных ранений требуется время.

Для сравнения: по итогам Первой мировой войны ампутацию конечностей перенесли 67 тысяч немцев и 41 тысяча британцев, утверждает Панцевский.

По информации американских военных врачей, из каждой сотни раненых бойцов ВСУ в среднем у 36 крайне тяжелые травмы.

Система здравоохранения Украины сейчас перегружена и многим бойцам ВСУ приходится месяцами дожидаться протезов, говорится в статье. 

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...