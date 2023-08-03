Трампу грозит 561 год тюрьмы

Бывший-президент США Дональд Трамп заявил, что после новых обвинений по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Против Трампа выдвинуты обвинения по делу о штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года, финансовых махинациях и ненадлежащем обращении с секретными документами.

«Коррумпированный Минюст Кривого Джо (так Трамп называет президента Джо Байдена) вновь незаконно выдвинул обвинения против меня. По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится.