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Трампу грозит 561 год тюрьмы

Источник:
ТАСС
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Бывший-президент США Дональд Трамп заявил, что после новых обвинений по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Против Трампа выдвинуты обвинения по делу о штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года, финансовых махинациях и ненадлежащем обращении с секретными документами.

«Коррумпированный Минюст Кривого Джо (так Трамп называет президента Джо Байдена) вновь незаконно выдвинул обвинения против меня. По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится.

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GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...