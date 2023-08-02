Вышло продолжение игры Atomic Heart

Для российской игры Atomic Heart вышло первое дополнение «Инстинкт истребления». В России игра официально доступна только на ПК в сервисе VK Play.

События DLC разворачиваются после концовки оригинальной игры. Главный герой майор Сергей Нечаев будет исследовать территорию экспериментального комплекса «Менделеев» и окружающие его локации.

В игре появятся новые роботы BEA-D — они быстро передвигаются и могут менять свою форму. Кроме этого, у Нечаева появятся дополнительные механики — в частности, перчатка ХРАЗ получит новую способность.

«Инстинкт истребления» — первое из четырех анонсированных сюжетных дополнений игры. Для запуска дополнения не потребуется проходить сюжет основной игры, однако необходимо иметь цифровую копию базовой Atomic Heart.

Игра Atomic Heart российской студии Mundfish вышла 21 февраля 2023 года. После релиза она возглавила рейтинг продаж на платформе Steam и получила положительные отзывы игроков и критиков.