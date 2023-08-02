«Солнцепек» одним залпом сжег взвод пехоты ВСУ

Тяжелый самоходный огнемет ТОС-1А «Солнцепек» одним залпом уничтожил целый взвод ВСУ под Красным Лиманом вместе с техникой.

«Работали ночью по скоплению живой силы противника. С минимальным числом потраченных ресурсов: три снаряда, — цель была поражена. Уничтожено более 20 человек живой силы и несколько единиц техники противника», — рассказал ТАСС наводчик-оператор машины.

Военный уточнил, что после залпа «Солнцепек» засек вражеский дрон, однако благодаря расторопности экипажа боевой машине и БТР сопровождения удалось скрыться до нанесения ответного удара.

«Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, способная поражать объекты противника на дальностях до 6 тысяч метров термобарическими боеприпасами. Площадь поражения одного залпа может достигать двух тысяч квадратных метров.

Взрыв, который производит боеприпас «Солнцепека», относится к типу «взрывное горение». Снаряд подрывается у поверхности земли, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется, выжигая все вокруг.