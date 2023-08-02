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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Солнцепек» одним залпом сжег взвод пехоты ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Тяжелый самоходный огнемет ТОС-1А «Солнцепек» одним залпом уничтожил целый взвод ВСУ под Красным Лиманом вместе с техникой.

«Работали ночью по скоплению живой силы противника. С минимальным числом потраченных ресурсов: три снаряда, — цель была поражена. Уничтожено более 20 человек живой силы и несколько единиц техники противника», — рассказал ТАСС наводчик-оператор машины.

Военный уточнил, что после залпа «Солнцепек» засек вражеский дрон, однако благодаря расторопности экипажа боевой машине и БТР сопровождения удалось скрыться до нанесения ответного удара.

«Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, способная поражать объекты противника на дальностях до 6 тысяч метров термобарическими боеприпасами. Площадь поражения одного залпа может достигать двух тысяч квадратных метров.

Взрыв, который производит боеприпас «Солнцепека», относится к типу «взрывное горение». Снаряд подрывается у поверхности земли, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется, выжигая все вокруг.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

velam

Что бы он сделал с такими как вы ?

Nik3316

что то мне подсказывает, что такие как ты уже на пути к урановым рудникам ехали...

mosquito__2010

Руку бы пожал и спасибо сказал за то что продолжает дело уничтожения бандеровщины.