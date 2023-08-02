Банки США разбогатели благодаря рублю 

Крупнейшие американские банки в 2022 году заработали 6 миллиардов долларов на торговле рублем, следует из данных финансовой аналитической компании Vali Analytics.

В списке получивших благодаря рублю прибыль банков — Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan и ряд других. Все они действовали через посредников — в схеме участвовали банки из Казахстана и Армении, пишет Bloomberg.

В прошлом году зарубежные компании и инвесторы, покинувшие Россию после начала спецоперации, отчаянно пытались обменять свои рубли на доллары. Сначала трейдер покупал за рубли доллары в России, затем продавал их с наценкой на международном рынке.

Агентство отмечает, что с российской стороны в схеме участвовали «Райффайзенбанк», «Газпромбанк» и «АК Барс Банк». При этом реальная сумма прибыли западных банков остается неизвестной — с 2022 года из России за границу было переведено порядка 43 миллиардов долларов.