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Банки США разбогатели благодаря рублю 

Источник:
Bloomberg
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Крупнейшие американские банки в 2022 году заработали 6 миллиардов долларов на торговле рублем, следует из данных финансовой аналитической компании Vali Analytics.

В списке получивших благодаря рублю прибыль банков — Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan и ряд других. Все они действовали через посредников — в схеме участвовали банки из Казахстана и Армении, пишет Bloomberg.

В прошлом году зарубежные компании и инвесторы, покинувшие Россию после начала спецоперации, отчаянно пытались обменять свои рубли на доллары. Сначала трейдер покупал за рубли доллары в России, затем продавал их с наценкой на международном рынке.

Агентство отмечает, что с российской стороны в схеме участвовали «Райффайзенбанк», «Газпромбанк» и «АК Барс Банк». При этом реальная сумма прибыли западных банков остается неизвестной — с 2022 года из России за границу было переведено порядка 43 миллиардов долларов.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение