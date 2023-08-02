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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Число раненых украинских военных оказалось колоссальным

Источник:
The New York Times
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Число раненых бойцов вооруженных сил Украины после начала контрнаступления оказалось «колоссальным».

Ежедневно украинские солдаты сейчас в большом количестве прибывают на медицинские «пункты стабилизации», созданные в нескольких километрах от линии фронта, для оказания экстренной помощи в критических ситуациях, пишет американская газета The New York Times.

Помимо серьезных физических травм, бойцы ВСУ также находятся в «подавленном» психологическом состоянии из-за неудачных контрнаступательных действий, рассказали журналистам работающие в таком центре украинские медработники.

Ранее CNN написало, что вооруженные силы Украины начали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления. При этом украинский президент Владимир Зеленский признавал, что ВСУ встречают очень серьезное сопротивление.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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