Украина атаковала российский корабль дроном

Киев попытался атаковать морским беспилотным катером российский военный корабль, сопровождавший гражданский морской транспорт, сообщает Минобороны РФ. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен»,— говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало про аналогичный случай — тогда ВСУ атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор тремя беспилотными дронами.

Все они были обнаружены кораблями ВМФ России и уничтожены. Официальный Киев отрицал атаку — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не атакует гражданские суда.

Россия с 18 июля приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна. Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов. Украина ответила аналогичными мерами.