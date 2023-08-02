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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина атаковала российский корабль дроном

Источник:
Sibnet.ru
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Киев попытался атаковать морским беспилотным катером российский военный корабль, сопровождавший гражданский морской транспорт, сообщает Минобороны РФ. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен»,— говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало про аналогичный случай — тогда ВСУ атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор тремя беспилотными дронами.

Все они были обнаружены кораблями ВМФ России и уничтожены. Официальный Киев отрицал атаку — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не атакует гражданские суда.

Россия с 18 июля приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна. Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов. Украина ответила аналогичными мерами.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение