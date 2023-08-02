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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев допустил проведение тотальной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Украина может объявить масштабную мобилизацию уже зимой, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих», — сказал депутат на своем YouTube-канале.

По его словам, накопление техники, кадровая чистка военкоматов, а также массовая переподготовка военных подтверждает планы президента страны Владимира Зеленского провести если не всеобщую, то очень большую мобилизацию.

Дубинский также отметил, что действие военного положения в стране продлят до конца 2024 года, в результате будут отодвинуты сроки проведения парламентских выборов.

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Оборона #Армия
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