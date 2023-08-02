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Сервис оплаты с помощью улыбки запустили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Российская розничная компания X5 Retail Group запустила биометрический сервис оплаты с помощью улыбки. Проект реализуется вместе с командой «Сбербанка», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Сервис уже доступен в 15 тысячах касс самообслуживания, установленных в 4100 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки.

Для оплаты не требуется держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон. На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования товаров нужно выбрать сервис «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру.

Для активации нового метода платежа в приложении «Сбербанк Онлайн» необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности.

Также можно дать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» голосовую команду: «Оплата улыбкой». На данный момент сервис доступен в 650 супермаркетах «Перекресток» и 3450 магазинах «Пятерочка».

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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение