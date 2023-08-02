США разработают компактную «убийцу» танков

Проект LASSO запустили в США, он предусматривает создание компактного дрона-камикадзе, который сможет эффективно уничтожать бронетехнику противника.

Системы LASSO смогут переноситься военнослужащими, сам комплект будет оснащен электрооптическим и инфракрасным датчиком, системой точного управления полетом, способной отслеживать и поражать удаленные цели.

Дрон-камикадзе предназначен для боевых групп пехотных бригад. Ожидается, что он поступит на вооружение американских солдат в 2024 году. Решение о его разработке было принято после анализа конфликта на Украине.

Эксперты отметили, что российская армия и ВСУ активно применяют FPV-дроны — как для разведки, так и для нанесения ударов с глубоких и безопасных дистанций. В этой связи Пентагон нуждается в большом количестве беспилотников этого типа.