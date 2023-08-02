Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию

Президент России Владимир Путин посетит Турцию, об этом в ходе телефонных переговоров он договорился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию», — приводит РБК сообщение канцелярии турецкого лидера. Дата визита в нем не уточняется.

Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили также зерновую сделку, добавили в канцелярии.

В последний раз лидеры России и Турции общались по телефону в начале лета: 7 июня они обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, а 24 июня по просьбе турецкой стороны Путин дал разъяснения по ситуации с попыткой мятежа Евгения Пригожина.

Лидеры не общались после решения России не продлевать зерновую сделку. Действие соглашения было прекращено 17 июля.