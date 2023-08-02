Пользователи Wink посмотрят новинки за бонусы Ростелекома

Пользователи видеосервиса Wink могут оплатить баллами, накопленными в бонусной программе Ростелекома, фильмы и сериалы.

Для конвертации баллов в кино клиентам Wink в личном кабинете видеосервиса нужно открыть подраздел «Бонусные программы» и выбрать «Ростелеком "Бонус”». Затем ввести номер мобильного телефона и указать четырехзначный код подтверждения из СМС. Курс — «1 бонус = 1 рубль».

«Особый фокус в развитии программы — это интеграция с экосистемой наших продуктов. Сегодня мы распространили ее на пользователей видеосервиса Wink. Накопленными баллами клиенты смогут оплачивать фильмы и сериалы из каталога, в котором представлено более 60 тысяч позиций», — отметил директор по клиентскому сервису Ростелекома Евгений Жукович.

«Ростелеком» развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Участники получают бонусы за оплату услуг, подключение автоплатежа, участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в 100 интернет-магазинах партнеров.

Обменять баллы можно на скидки в «СберМегаМаркете», «Самокате», «Орматеке», игровые опции «Мир танков», а также сертификаты на мили S7 Airlines, специальный каталог книг «ЛитРес», подписку «VK Музыка», сервисы «Пакет» от «Перекрестка» и «Пятерочки», билеты в сеть кинотеатров «КАРО», бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.