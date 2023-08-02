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Расширен список российских программ для обязательной предустановки

Источник:
«Коммерсантъ»
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Правительство утвердило обновленный перечень российских программ, обязательных для предустановки на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Так, с 13 до 19 пунктов была расширена часть списка, касающаяся телевизоров. В обязательный перечень включили онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и «Дом.ru Movix».

Вместо «Новости Mail.ru» в качестве обязательного новостного агрегатора теперь указан «Дзен». Кроме того, Rutube сменил OK Live. Отмечается, что обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2024 года.

Закон об обязательной предустановке российских программ действует с апреля 2021 года. Отбором приложений занимается Минцифры. Для предустановки выбирают наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей.

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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?