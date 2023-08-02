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Запад заставит Украину заключить перемирие

Источник:
Welt
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Запад уже предстоящей зимой заставит Киев пойти на перемирие с Москвой, прогнозируют европейские аналитики.

Перемирие не станет полноценным миром — конфликт будет заморожен, как на Корейском полуострове, вследствие чего членство Украины в НАТО и ЕС будет невозможно в ближайшей перспективе, пишет издание Welt.

Автор материала отмечает, что Запад сильно разочарован темпами контрнаступления ВСУ — большинство экспертов признают, что украинские вооруженные силы просто не в состоянии совершать прорывы и крупномасштабные операции.

Российская армия создала очень прочную оборону и проводит опасные контратаки, а бригады ВСУ несут серьезные потери на минных полях, под огнем артиллерии и авиации. Отсутствие успеха приводит к падению боевого духа у бойцов ВСУ.

В статье указывается, что Киев явно недооценил российскую армию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за прошедший месяц в результате успешных действий российских войск потери ВСУ составили более 20 тысяч солдат.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Есть такой военный термин "активная оборона" - он означает боевые действия в обороне главная цель которой...

mosquito__2010

Ты забыл ударить кулачком по столу.

pepelmetal

Себя пожалей, а то что 1 русский танк размотал 8 нацистских, это мастерство а не везение

pepelmetal

А интервью с командиром того самого танка это наверно актёра наняли)))?