Запад уже предстоящей зимой заставит Киев пойти на перемирие с Москвой, прогнозируют европейские аналитики.

Перемирие не станет полноценным миром — конфликт будет заморожен, как на Корейском полуострове, вследствие чего членство Украины в НАТО и ЕС будет невозможно в ближайшей перспективе, пишет издание Welt.

Автор материала отмечает, что Запад сильно разочарован темпами контрнаступления ВСУ — большинство экспертов признают, что украинские вооруженные силы просто не в состоянии совершать прорывы и крупномасштабные операции.

Российская армия создала очень прочную оборону и проводит опасные контратаки, а бригады ВСУ несут серьезные потери на минных полях, под огнем артиллерии и авиации. Отсутствие успеха приводит к падению боевого духа у бойцов ВСУ.

В статье указывается, что Киев явно недооценил российскую армию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за прошедший месяц в результате успешных действий российских войск потери ВСУ составили более 20 тысяч солдат.