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Дочь Тутберидзе впервые выступила за сборную Грузии

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Фото: © ФФККР

Фигуристы Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин впервые выступили на международном турнире после смены спортивного гражданства с российского на грузинское.

Пара заняла второе место в ритм-танце на турнире Ice Dance International в американском ЛейкПлэсиде. Лидируют чемпионы мира среди юниоров Уна Браун и Гэйдж Браун из США.

В июне стало известно, что Дэвис и Смолкин со следующего сезона будут выступать за Грузию. До этого они числились в сборной России, но не приехали на Гран-при России и чемпионат страны.

У Дэвис есть американское и грузинское гражданство. Смолкин — сын актера Бориса Смолкина — имеет гражданство Израиля. Пара живет в США и тренируется у Алексея Килякова.

Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое место на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде.

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