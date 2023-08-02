Фигуристы Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин впервые выступили на международном турнире после смены спортивного гражданства с российского на грузинское.

Пара заняла второе место в ритм-танце на турнире Ice Dance International в американском ЛейкПлэсиде. Лидируют чемпионы мира среди юниоров Уна Браун и Гэйдж Браун из США.

В июне стало известно, что Дэвис и Смолкин со следующего сезона будут выступать за Грузию. До этого они числились в сборной России, но не приехали на Гран-при России и чемпионат страны.

У Дэвис есть американское и грузинское гражданство. Смолкин — сын актера Бориса Смолкина — имеет гражданство Израиля. Пара живет в США и тренируется у Алексея Килякова.

Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое место на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде.