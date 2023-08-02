Российские войска отбили пять атак на краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» отбили пять атак украинских штурмовиков на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск "Центр" отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ», — сказал Савчук.

По его словам, в ходе ведения активной обороны на занятых рубежах в районах Кармазиновки и Червонопоповки Луганской Народной Республики подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации были захвачены семь опорных пунктов ВСУ.

Потери противника составили более 100 боевиков, уничтожены боевая бронированная машина и 3 автомобиля пикап. Савчук информировал, что в рамках контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два миномета.