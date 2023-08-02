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Герб СССР убрали с монумента «Родина‑мать» в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
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«Родина-мать» в Киеве
Фото: © Министерство культуры Украины

Герб СССР демонтировали со статуи «Родина-мать» в Киеве, советскую символику заменит трезубец, а сам монумент переименуют.

Демонтированный герб Советского Союза будет храниться в музее истории Украины во Второй Мировой войне, сообщил исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев.

Советскую символику на скульптуре заменят на герб страны — трезубец. Это должно произойти к 24 августа — Дню независимости Украины. Сам монумент переименуют в «Украину-мать».

Монумент «Родина-мать» расположен на правом берегу Днепра на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Открыт в 1981 году в День Победы. Это пятая по величине статуя в мире и самая высокая на территории Украины.

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Политика #Мир
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