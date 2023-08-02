Состояние российских богачей выросло на 32 миллиарда долларов

Состояние богатейших россиян за год увеличилось на 32 миллиарда долларов с начала этого года, такие данные приводятся «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg.

Больше всех среди россиян с начала года заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на 5,9 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда долларов, приводит ТАСС данные индекса.

Следом по показателям общей прибыли идет председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он стал богаче на 4,98 миллиарда долларов, суммарно владея 24,8 миллиарда долларов.

Самым богатым россиянином остается президент «Норникеля» Владимир Потанин, он увеличил свой капитал на 1,23 миллиарда долларов и в общей сложности в настоящее время располагает 29,8 миллиарда долларов. И

Итоговая стоимость наличных активов россиян, которая в этом году составила 309,3 миллиарда долларов, основана на оценке стоимости дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.