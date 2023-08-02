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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Взрывы прогремели в разных районах Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Взрывы прогремели в ночь на среду, 2 августа в трех районах Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Взрывы случились сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе, написал Кличко в своем телеграм-канале. Позже он сообщил о возгорании в Святошинском районе.

Глава столичной военной администрации Сергей Попко уточнил, что после взрывов зафиксировали повреждения «нежилых помещений».

Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа. Работала система противовоздушной обороны, сообщил Попко.

Тема: Военная операция на Украине
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