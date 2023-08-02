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Мать «челябинского маньяка» тоже обвинили в похищении

Источник:
Sibnet.ru
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«Челябинский маньяк» Владимир Ческидов
«Челябинский маньяк» Владимир Ческидов
Фото: © СУ СК РФ по Челябинской области

Мать «челябинского маньяка», который 14 лет удерживал в доме женщину, обвинили в похищении человека, но суд не стал заключать ее под стражу. Сам мужчина обвиняется также в убийстве и изнасиловании.

Центральный районный суд Челябинска 1 августа избрал меры пресечения 51-летнему Владимиру Ческидову, обвиняемому в похищении, убийстве и изнасиловании, а также его матери — 72-летней Валентине Ческидовой.

По версии следствия, мужчина в 2009 году познакомился с 19-летней девушкой, привел ее домой и запер. Все это время он удерживал ее и насиловал. Его мать знала об всем и помогала. Пленница смогла сбежать только потому, что его забрали в больницу. Также выяснилось, что обвиняемый в 2011 году убил другую женщину, расчленил тело и закопал его в погребе.

Мужчину обвинили по трем статьям — пункт «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Его мать — в похищении.

Суд арестовал Ческидова на два месяца. Он заплакал и заявил, что любил узницу и все отношения были по обоюдному согласию, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Его мать не стали отправлять в СИЗО.

Ческидова заявила журналистам, что пленницу никто не удерживал. «Она у нас жила как королева. Прибилась к моему сыну», — сказала она.

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